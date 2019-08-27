Главная Новости Спорт Сборная Слобожанщины по водному поло с травмами завершила первый сбор в "закрытой" воде и на грунте (ФОТО)
27.08.2019  15:55   

Сборная Слобожанщины по водному поло с травмами завершила первый сбор в "закрытой" воде и на грунте (ФОТО)

Готовясь к новому сезону ватерполисты сборной Харьковской области провели свой первый сбор в нынешнем межсезонье.


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Как сообщил один из тренеров команды Сергей Столяров, в целом сбор прошел продуктивно - занятия и упражнения чередовались на земле и на воде.

Единственное, что оставило неприятный осадок от проведенных занятий, так это большое количество травм игроков. Причем травмы были самые разнообразные - от перемола пальца до разрыва связок.

- Будем надеяться, что игроки, получившие сейчас травмы, сумеют вовремя восстановиться к началу нового чемпионата страны, - отметил Сергей Борисович.

Второй сбор харьковчан запланирован на начало сентября. 

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, харьков, сезон, номинат, призер
 
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