Сборная Слобожанщины по водному поло с травмами завершила первый сбор в "закрытой" воде и на грунте (ФОТО)

Готовясь к новому сезону ватерполисты сборной Харьковской области провели свой первый сбор в нынешнем межсезонье.
Как сообщил один из тренеров команды Сергей Столяров, в целом сбор прошел продуктивно - занятия и упражнения чередовались на земле и на воде.
Единственное, что оставило неприятный осадок от проведенных занятий, так это большое количество травм игроков. Причем травмы были самые разнообразные - от перемола пальца до разрыва связок.
- Будем надеяться, что игроки, получившие сейчас травмы, сумеют вовремя восстановиться к началу нового чемпионата страны, - отметил Сергей Борисович.
Второй сбор харьковчан запланирован на начало сентября.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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