В этом году в разных районах Харькова было установлено более 40 спортивных площадок, а всего запланировано 73.
Одну из них сегодня, 27 августа, монтировали по ул. Сергея Грицевца, 44.
Как сообщил начальник участка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Третьяк, во дворе установят четыре тренажера. Ранее по просьбе жителей двор благоустроили и поставили там детский игровой комплекс.
Всего, по его словам, в этом году в Харькове планируют установить 141 детскую площадку и 150 песочниц.
«Мы стараемся совместить требования людей и практичность, поэтому ставим песочницы нового образца. Их преимущество в том, что они сделаны из полимерных материалов, не требуют покраски и устойчивы к ультрафиолету», - рассказал Александр Третьяк.
Он напомнил, что также на городских спортплощадках начали ставить новые веревочные пирамиды. Одна из них появится по ул. Сергея Грицевца, 20.
«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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