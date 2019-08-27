27.08.2019 17:04

В Харькове установили более 40 спортплощадок (ФОТО)

В этом году в разных районах Харькова было установлено более 40 спортивных площадок, а всего запланировано 73.



://city.kharkov.ua

Одну из них сегодня, 27 августа, монтировали по ул. Сергея Грицевца, 44.



Как сообщил начальник участка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Третьяк, во дворе установят четыре тренажера. Ранее по просьбе жителей двор благоустроили и поставили там детский игровой комплекс.



Всего, по его словам, в этом году в Харькове планируют установить 141 детскую площадку и 150 песочниц.



«Мы стараемся совместить требования людей и практичность, поэтому ставим песочницы нового образца. Их преимущество в том, что они сделаны из полимерных материалов, не требуют покраски и устойчивы к ультрафиолету», - рассказал Александр Третьяк.



Он напомнил, что также на городских спортплощадках начали ставить новые веревочные пирамиды. Одна из них появится по ул. Сергея Грицевца, 20.