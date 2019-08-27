Главная Новости Спорт В Харькове установили более 40 спортплощадок (ФОТО)
27.08.2019  17:04   

В Харькове установили более 40 спортплощадок (ФОТО)

В этом году в разных районах Харькова было установлено более 40 спортивных площадок, а всего запланировано 73.


://city.kharkov.ua

Одну из них сегодня, 27 августа, монтировали по ул. Сергея Грицевца, 44.

Как сообщил начальник участка КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Третьяк, во дворе установят четыре тренажера. Ранее по просьбе жителей двор благоустроили и поставили там детский игровой комплекс.

Всего, по его словам, в этом году в Харькове планируют установить 141 детскую площадку и 150 песочниц.

«Мы стараемся совместить требования людей и практичность, поэтому ставим песочницы нового образца. Их преимущество в том, что они сделаны из полимерных материалов, не требуют покраски и устойчивы к ультрафиолету», - рассказал Александр Третьяк.

Он напомнил, что также на городских спортплощадках начали ставить новые веревочные пирамиды. Одна из них появится по ул. Сергея Грицевца, 20.

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  площадка, спорт, харьков, установка
 
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