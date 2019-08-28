Харьковчанин привез бронзу с Чемпионата мира

Харьковчанин Юрий Сытник завоевал бронзовую медаль в спринте среди юниоров на Чемпионате мира по летнему биатлону, который завершился 25 августа в Раубичах (Беларусь).
В юниорском спринте харьковчанин всего на 30,9 сек. отстал от победителя гонки, белоруса Дмитрия Лазовского. Серебряная медаль досталась спортсмену из Чехии Микулашу Карлику.
По итогам чемпионата, сборная Украины завоевала семь наград: 1 золотую, 1 серебряную, 5 бронзовых и заняла шестое место в медальном зачете.
Всего участие в соревнованиях приняли спортсмены из 26 стран, которые разыграли медали среди взрослых и юниоров.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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