28.08.2019 12:18

Харьковчанин привез бронзу с Чемпионата мира

Харьковчанин Юрий Сытник завоевал бронзовую медаль в спринте среди юниоров на Чемпионате мира по летнему биатлону, который завершился 25 августа в Раубичах (Беларусь).



// city.kharkov.ua

В юниорском спринте харьковчанин всего на 30,9 сек. отстал от победителя гонки, белоруса Дмитрия Лазовского. Серебряная медаль досталась спортсмену из Чехии Микулашу Карлику.



По итогам чемпионата, сборная Украины завоевала семь наград: 1 золотую, 1 серебряную, 5 бронзовых и заняла шестое место в медальном зачете.



Всего участие в соревнованиях приняли спортсмены из 26 стран, которые разыграли медали среди взрослых и юниоров.