Приключения почетного гражданина Харькова в Лондоне

Промоутерская компания Matchroom Boxing показала, чем в Лондоне занимался Александр Усик, приехавший поддержать коллегу перед ответственным боем.
Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 августа на арене O2 в бою с Люком Кэмпбеллом поспорит за вакантный титул WBC в легком весе. Почетный гражданин Харькова Александр Усик (16-0, 12 КО) приехал поддержаль друга и снялся в любительском видео.
День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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