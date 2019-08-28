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28.08.2019  16:42   

Приключения почетного гражданина Харькова в Лондоне

Промоутерская компания Matchroom Boxing показала, чем в Лондоне занимался Александр Усик, приехавший поддержать коллегу перед ответственным боем.


// ua-football

Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 августа на арене O2 в бою с Люком Кэмпбеллом поспорит за вакантный титул WBC в легком весе. Почетный гражданин Харькова Александр Усик (16-0, 12 КО) приехал поддержаль друга и снялся в любительском видео.

Источник:   ua-football
 Тэги:  усик, бокс, харьков, гражданин, лондон приключения
 
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