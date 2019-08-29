Бадминтон. Харьковчане победно выступили на Всеукраинском турнире

Харьковские спортсмены завоевали 15 медалей на Всеукраинском турнире по бадминтону «Кубок Независимости», который завершился 24 августа в Школе высшего спортивного мастерства.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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