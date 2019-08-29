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29.08.2019  13:59   

Бадминтон. Харьковчане победно выступили на Всеукраинском турнире

Харьковские спортсмены завоевали 15 медалей на Всеукраинском турнире по бадминтону «Кубок Независимости», который завершился 24 августа в Школе высшего спортивного мастерства.


//city.kharkov.ua
Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из разных городов Украины. Они разыграли медали в пяти категориях, в четырех из которых победили харьковчане.
 
Так, в мужской одиночной категории победителем стал Виталий Конов. Георгий и Геннадий Натаровы заняли первое место в мужской парной категории.
 
Среди женщин в парной категории золотая медаль досталась Анастасии Прозоровой и Валерии Рудаковой.
 
Также Михаил Махновский и Анастасия Прозорова одержали победу в смешанной парной категории. 
 
Всего на счету харьковской команды - 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.
 
Отметим, что с 4 по 8 сентября во Дворце спорта «Локомотив» состоится международный турнир по бадминтону «Kharkiv International 2019»
Источник:   Городской совет
 Тэги:  бадминтон, чемпионы и призеры, харьков
 
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