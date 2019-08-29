29.08.2019 13:59

Бадминтон. Харьковчане победно выступили на Всеукраинском турнире

Харьковские спортсмены завоевали 15 медалей на Всеукраинском турнире по бадминтону «Кубок Независимости», который завершился 24 августа в Школе высшего спортивного мастерства.



//city.kharkov.ua

Участие в соревнованиях приняли около 100 спортсменов из разных городов Украины. Они разыграли медали в пяти категориях, в четырех из которых победили харьковчане.

Так, в мужской одиночной категории победителем стал Виталий Конов. Георгий и Геннадий Натаровы заняли первое место в мужской парной категории.

Среди женщин в парной категории золотая медаль досталась Анастасии Прозоровой и Валерии Рудаковой.

Также Михаил Махновский и Анастасия Прозорова одержали победу в смешанной парной категории.

Всего на счету харьковской команды - 4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Отметим, что с 4 по 8 сентября во Дворце спорта «Локомотив» состоится международный турнир по бадминтону «Kharkiv International 2019»