Главная Новости Спорт Первые всеукраинские соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Харькове
29.08.2019  15:05   

Первые всеукраинские соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Харькове

Всеукраинские соревнования «Первый кубок Украинской федерации скандинавской ходьбы» пройдут 15 сентября в Харькове.


// city.kharkov.ua

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1,5 км, 4,5 км и 9 км. В турнире могут принять участие взрослые и дети, а также люди с ограниченными возможностями (по льготной регистрации).

Для популяризации этого вида спорта запланирован флешмоб «Живи большими шагами!».

Регистрация участников открыта до 12 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности о соревнованиях можно здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  хлдьба, харьков
 
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