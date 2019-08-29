29.08.2019 15:05

Первые всеукраинские соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Харькове

Всеукраинские соревнования «Первый кубок Украинской федерации скандинавской ходьбы» пройдут 15 сентября в Харькове.



// city.kharkov.ua

Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1,5 км, 4,5 км и 9 км. В турнире могут принять участие взрослые и дети, а также люди с ограниченными возможностями (по льготной регистрации).

Для популяризации этого вида спорта запланирован флешмоб «Живи большими шагами!».

Регистрация участников открыта до 12 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности о соревнованиях можно здесь.