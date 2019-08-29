Первые всеукраинские соревнования по скандинавской ходьбе пройдут в Харькове

Всеукраинские соревнования «Первый кубок Украинской федерации скандинавской ходьбы» пройдут 15 сентября в Харькове.
Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 1,5 км, 4,5 км и 9 км. В турнире могут принять участие взрослые и дети, а также люди с ограниченными возможностями (по льготной регистрации).
Для популяризации этого вида спорта запланирован флешмоб «Живи большими шагами!».
Регистрация участников открыта до 12 сентября. Зарегистрироваться и узнать подробности о соревнованиях можно здесь.
День наделяет пробивными способностями и огромной верой в себя. Все это позволит добиться успеха в в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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