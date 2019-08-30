30.08.2019 11:57

Бадминтон. В Харькове пройдет этап Кубка Европы

X Международный турнир по бадминтону «RSL Kharkiv International 2019» пройдет 4-8 сентября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90).



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Эти соревнования являются этапом Кубка Европы уровня «International Challenge», частью «Badminton Europe Elite Circuit» с призовым фондом 25 тыс. долл. В них примут участие более 200 спортсменов из 34 стран. Бадминтонисты из Австралии, Азии, Америки, Африки и Европы поборются за награды и путевку на Олимпийские Игры в Токио.

План проведения турнира:

4 сентября - квалификация (начало - в 12:00);

5 сентября - квалификационный раунд, 1/32 финала (начало - в 9:00);

6 сентября - 1/16 и 1/8 финала (начало - в 9:00);

7 сентября - четвертьфиналы и полуфиналы (начало - в 10:00);

8 сентября - финалы, награждение победителей (начало - в 11:00).

Пресс-конференция, посвященная проведению турнира, состоится 4 сентября (начало - в 13:00) в конференц-зале ДС «Локомотив». Аккредитация СМИ по тел.: (067) 576-26-72.