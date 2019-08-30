Бадминтон. В Харькове пройдет этап Кубка Европы

X Международный турнир по бадминтону «RSL Kharkiv International 2019» пройдет 4-8 сентября во Дворце спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90).
Хороший день для того, чтобы посвятить его занятию своими текущими делами. Сегодня будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
влажн.:
давл.:
ветер: