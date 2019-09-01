Футбол. Желто-синие в домашнем матче разгромили черкасчан (ВИДЕО)

01.09.2019 14:43

Харьковский Металлист 1925 поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.

"Металлист 1925" (футболки желтые): Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Кравченко (Ермошенко 50), Кольцов, Савин (Лукас 62), Ямполь (Дмитренко 83), Дехтяренко, Романов, Давыдов (к) (Ермоленко 69)

Главный тренер - Андрей Демченко

"Черкащина" (футболки темно-синие):Марченко, Домальчук, Цыбульник, Бурлин, Черный, Кошелюк (к), Медведь (Аверьянов, 55), Пограничный (Малей 46), Тищенко (Антонюк 62), Бойко (Тенжицкий 87), Сторчоус (Фаюка 67)

Главный тренер - Александр Кирилюк

Голы: Романов 5, Поспелов 45, Кольцов 89

Предупреждения: Лукас 67, Дехтяренко 77

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.

"Всех поздравляю с победой. Об игре: она нам сегодня давалась, мы контролировали ход событий на поле. В течение матча наша команда мало вдоволь моментов, чтобы забить и довести счет до крупного. С одной стороны, мы довольны тем, что заработали три очка, с другой, меня не может радовать тот факт, что много голевых моментов мои футболисты не использовали".