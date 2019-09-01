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01.09.2019  14:43   

Футбол. Желто-синие в домашнем матче разгромили черкасчан (ВИДЕО)

Харьковский Металлист 1925 поднялся на вторую позицию в турнирной таблице.


//metalist1925.com
31 августа 2019 на стадионе Металлист в 6-м туре Чемпионата первой лиги Металлист 1925 обыграл Черкащину 3:0.
 
"Металлист 1925" (футболки желтые): Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Кравченко (Ермошенко 50), Кольцов, Савин (Лукас 62), Ямполь (Дмитренко 83), Дехтяренко, Романов, Давыдов (к) (Ермоленко 69) 
 
Главный тренер - Андрей Демченко 
 
"Черкащина" (футболки темно-синие):Марченко, Домальчук, Цыбульник, Бурлин, Черный, Кошелюк (к), Медведь (Аверьянов, 55), Пограничный (Малей 46), Тищенко (Антонюк 62), Бойко (Тенжицкий 87), Сторчоус (Фаюка 67) 
 
Главный тренер - Александр Кирилюк 
 
Голы: Романов 5, Поспелов 45, Кольцов 89 
 
Предупреждения: Лукас 67, Дехтяренко 77 
 
Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.
 
"Всех поздравляю с победой. Об игре: она нам сегодня давалась, мы контролировали ход событий на поле. В течение матча наша команда мало вдоволь моментов, чтобы забить и довести счет до крупного. С одной стороны, мы довольны тем, что заработали три очка, с другой, меня не может радовать тот факт, что много голевых моментов мои футболисты не использовали". 
 
Свое мнение высказал и полузащитник команды Михаил Шершень, который играл в матче на позиции правого защитника: 
 
"Впечатления от победы, конечно, красивые, но хотелось больше забить мячей. Считаю, что продемонстрировали неплохой уровень игры, надо его держать, с каждым матчем добавлять и забивать еще больше. Надо реализовывать свои моменты, выкладываться на поле и набирать очки". 

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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