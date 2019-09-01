Футбол. Желто-синие в домашнем матче разгромили черкасчан (ВИДЕО)

Послематчевый комментарий главного тренера "Металлиста 1925" Андрея Демченко.
"Всех поздравляю с победой. Об игре: она нам сегодня давалась, мы контролировали ход событий на поле. В течение матча наша команда мало вдоволь моментов, чтобы забить и довести счет до крупного. С одной стороны, мы довольны тем, что заработали три очка, с другой, меня не может радовать тот факт, что много голевых моментов мои футболисты не использовали".
Свое мнение высказал и полузащитник команды Михаил Шершень, который играл в матче на позиции правого защитника:
"Впечатления от победы, конечно, красивые, но хотелось больше забить мячей. Считаю, что продемонстрировали неплохой уровень игры, надо его держать, с каждым матчем добавлять и забивать еще больше. Надо реализовывать свои моменты, выкладываться на поле и набирать очки".