В Харьков приехали олимпийские лицензии и золото "кубка синих мечей"

Харьковчанки завоевали золотые медали международного турнира
С 28 по 31 августа в немецком городе Мейсен состоялся международный турнир «Кубок синих мечей».
В соревнованиях харьковские спортсменки Ирина Деха (в весовой категории 76 кг) и Камила Конотоп (в весовой категории 55 кг) завоевали золотые медали.
Данный турнир дает возможность спортсменам накопить баллы для участия в Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в столице Японии Токио.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
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