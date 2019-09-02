02.09.2019 10:58

В Харьков приехали олимпийские лицензии и золото "кубка синих мечей"

Харьковчанки завоевали золотые медали международного турнира



://kharkivoda.gov.ua

С 28 по 31 августа в немецком городе Мейсен состоялся международный турнир «Кубок синих мечей».

В соревнованиях харьковские спортсменки Ирина Деха (в весовой категории 76 кг) и Камила Конотоп (в весовой категории 55 кг) завоевали золотые медали.

Данный турнир дает возможность спортсменам накопить баллы для участия в Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в столице Японии Токио.