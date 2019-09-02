Главная Новости Спорт В Харьков приехали олимпийские лицензии и золото "кубка синих мечей"
02.09.2019  10:58   

В Харьков приехали олимпийские лицензии и золото "кубка синих мечей"

Харьковчанки завоевали золотые медали международного турнира


://kharkivoda.gov.ua

С 28 по 31 августа в немецком городе Мейсен состоялся международный турнир «Кубок синих мечей».

В соревнованиях харьковские спортсменки Ирина Деха (в весовой категории 76 кг) и Камила Конотоп (в весовой категории 55 кг) завоевали золотые медали.

Данный турнир дает возможность спортсменам накопить баллы для участия в Олимпийских играх, которые состоятся в 2020 году в столице Японии Токио.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  харьков, сабли, победители, кубок, синих мечей, германия, олимпиада
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.09 Спорт Харьковчанка стала автором уникального рекорда в истории украинского тенниса 02.09 Криминал и происшествия Дело полицейских, издевавшихся над пассажирами в метро, передано в суд (ФОТО, ВИДЕО) 02.09 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 

Видео

VI KharkivAviaFest собрал 20 тысяч зрителей и впервые стал международным. ВИДЕО. ФОТО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 