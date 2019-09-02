02.09.2019 11:11

Харьковчанка стала автором уникального рекорда в истории украинского тенниса

Элина Свитолина добавила в свой послужной список впечатляющее достижение - переписала личный рекорд на Открытом чемпионате США.



// ua-football.com

Несколько часов назад Свитолина в двух сетах (7:5, 6:4) обыграла Мэдисон Киз и впервые в карьере прорвалась в четвертьфинал US Open.

Именитая харьковчанка в третий раз подряд на US Open дошла до 1/8 финала – и третья попытка стала успешной. Украинка в двух сетах переиграла грозную Мэдисон Киз – финалистку и полуфиналистку двух последних розыгрышей Открытого чемпионата США.

Свитолина на пути к первому в карьере четвертьфиналу в Нью-Йорке в каждом сете сделала по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.

Матч с Киз Свитолина завершила с космическим показателем для женского тенниса по эффективности первой подачи – Элина выиграла 92% мячей (36 из 39) и при этом подала только один эйс.

Киз не смогла создать проблемы Свитолиной, несмотря на громадное превосходство по активно выигранным мячам (32 против 10). Американка настреляла 40 невынужденных ошибок, в то время как Элина позволила себе лишь 13 осечек.

Соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу на US Open станет сильнейшая теннисистка Великобритании Йоханна Конта, которая накануне в трех сетах (6:7, 6:3, 7:5) переиграла Каролину Плишкову.

Таким образом, Свитолина стала первой теннисисткой в истории Украины, которой на каждом из четырех турниров Большого шлема удалось дойти как минимум до 1/4 финала.

Прежде Свитолина статус самой успешной теннисистки страны на мэйджорах делила с Андреем Медведевым, который играл в четвертьфинале на Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, но на Уимблдоне дальше четвертого круга не проходил.

Свитолина превзошла рекорд Медведева и по количеству побед на Шлемах за отдельно взятый сезон. Андрей в 1993 году завершил сезон с показателем 12-4, а Элина в этом году на четырех главных турнирах сезона уже выиграла 14 матчей при трех поражениях.