Харьковчанка стала автором уникального рекорда в истории украинского тенниса

Элина Свитолина добавила в свой послужной список впечатляющее достижение - переписала личный рекорд на Открытом чемпионате США.
Несколько часов назад Свитолина в двух сетах (7:5, 6:4) обыграла Мэдисон Киз и впервые в карьере прорвалась в четвертьфинал US Open.
Именитая харьковчанка в третий раз подряд на US Open дошла до 1/8 финала – и третья попытка стала успешной. Украинка в двух сетах переиграла грозную Мэдисон Киз – финалистку и полуфиналистку двух последних розыгрышей Открытого чемпионата США.
Свитолина на пути к первому в карьере четвертьфиналу в Нью-Йорке в каждом сете сделала по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустила ни одного брейк-поинта.
Матч с Киз Свитолина завершила с космическим показателем для женского тенниса по эффективности первой подачи – Элина выиграла 92% мячей (36 из 39) и при этом подала только один эйс.
Киз не смогла создать проблемы Свитолиной, несмотря на громадное превосходство по активно выигранным мячам (32 против 10). Американка настреляла 40 невынужденных ошибок, в то время как Элина позволила себе лишь 13 осечек.
Соперницей Элины Свитолиной по четвертьфиналу на US Open станет сильнейшая теннисистка Великобритании Йоханна Конта, которая накануне в трех сетах (6:7, 6:3, 7:5) переиграла Каролину Плишкову.
Таким образом, Свитолина стала первой теннисисткой в истории Украины, которой на каждом из четырех турниров Большого шлема удалось дойти как минимум до 1/4 финала.
Прежде Свитолина статус самой успешной теннисистки страны на мэйджорах делила с Андреем Медведевым, который играл в четвертьфинале на Australian Open, Ролан Гаррос и US Open, но на Уимблдоне дальше четвертого круга не проходил.
Свитолина превзошла рекорд Медведева и по количеству побед на Шлемах за отдельно взятый сезон. Андрей в 1993 году завершил сезон с показателем 12-4, а Элина в этом году на четырех главных турнирах сезона уже выиграла 14 матчей при трех поражениях.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
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