Сотрудники КП «Харьковводоканал» стали победителями областной спартакиады

Сотрудники КП «Харьковводоканал» стали победителями традиционной областной спартакиады среди работников жилищно-коммунального хозяйства, которая состоялась 31 августа в спорткомплексе «ХТЗ».
Организатором спартакиады выступила Харьковская областная организация профсоюзов работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности и бытового обслуживания населения. Участники соревновались в семи видах спорта: мини-футболе, волейболе, настольном теннисе, гиревом спорте, армспорте, шахматах и шашках.
В финал соревнований вышли команды КП «Харьковводоканал», КП «Харьковские тепловые сети», КСП «Харьковгорлифт» и КП «Дорремстрой».
Как сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь, спортсмены предприятия стали победителями во всех спортивных турнирах спартакиады.
«Успешно выступили на соревнованиях Владимир Говоруха, Евгений Егоров, Александр Сирко, Валерий Полупан, Сергей Катков, Николай Одриковский и Ольга Степанец. Подобные соревнования не только поднимают и закаляют спортивный дух, но и объединяют сотрудников различных служб и подразделений», - подчеркнул Евгений Дегтярь.
Отметим, директор Департамента информационных технологий КП «Харьковводоканал» Владимир Говоруха в своей весовой категории на турнире по гиревому спорту соперничал с чемпионом Европы Александром Красовским и завоевал серебряную медаль.
Как отметила председатель первичной профсоюзной организации КП «Харьковводоканал» Наталья Муравьева, спортсмены предприятия традиционно участвуют в областной спартакиаде и на протяжении многих лет побеждают.
«На предприятии уделяется необходимое внимание развитию спорта. Сотрудники различных подразделений успешно выступают на различных соревнованиях, неизменно являясь их лидерами», - отметила Наталья Муравьева.
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