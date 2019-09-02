Главная Новости Спорт «Харьковские Соколы» подписали двухметрового американского «ястреба»
02.09.2019  13:45   

«Харьковские Соколы» подписали двухметрового американского «ястреба»

«Харьковские Соколы» подписали 30-летнего американского центрового Джина Тига (207 см,120 кг) с процентом попаданий 71,2%


://ua.tribuna.com

Перед тем, как выйти на "Салтовский лед" игрок выступал в чемпионатах Франции, Турции, Чехии, Уругвая, Бельгии и Чили.   

Последним клубом Джина до перехода в харьковскую команду был турецкий Karesi Spor, с которым американец занял второе место в регулярном чемпионате Турции Лиги TBL.

Отыграв там половину сезона, Джин за 17 матчей в среднем за игру зарабатывал 17,6 очков, 9,8 подборов и 1,4 ассиста с процентом попаданий 71,2%. 

Источник:   Трибуна
 Тэги:  хоккей, центровой, харьков, салтовский лед
 
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