«Харьковские Соколы» подписали 30-летнего американского центрового Джина Тига (207 см,120 кг) с процентом попаданий 71,2%
Перед тем, как выйти на "Салтовский лед" игрок выступал в чемпионатах Франции, Турции, Чехии, Уругвая, Бельгии и Чили.
Последним клубом Джина до перехода в харьковскую команду был турецкий Karesi Spor, с которым американец занял второе место в регулярном чемпионате Турции Лиги TBL.
Отыграв там половину сезона, Джин за 17 матчей в среднем за игру зарабатывал 17,6 очков, 9,8 подборов и 1,4 ассиста с процентом попаданий 71,2%.
Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
В 2010 году подписью и печатью – самыми необходимыми для нотариуса вещами – был утвержден День нотариата Украины.
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