02.09.2019 13:45

«Харьковские Соколы» подписали двухметрового американского «ястреба»

«Харьковские Соколы» подписали 30-летнего американского центрового Джина Тига (207 см,120 кг) с процентом попаданий 71,2%



://ua.tribuna.com

Перед тем, как выйти на "Салтовский лед" игрок выступал в чемпионатах Франции, Турции, Чехии, Уругвая, Бельгии и Чили.

Последним клубом Джина до перехода в харьковскую команду был турецкий Karesi Spor, с которым американец занял второе место в регулярном чемпионате Турции Лиги TBL.

Отыграв там половину сезона, Джин за 17 матчей в среднем за игру зарабатывал 17,6 очков, 9,8 подборов и 1,4 ассиста с процентом попаданий 71,2%.