03.09.2019 12:59

Харьковские бадминтонисты впервые за 10 лет взошли на подиум чемпионата Европы

В Польше завершилось командное первенство среди 17-летних подростков.



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Слобожанщину в сборной Украины представляли Мария Столяренко, Полина Бугрова, Варвара Фролова, Яна Собко, Виталий Рева и Евгений Столовой. Всего в команде — 12 игроков. В тренерском штабе работала харьковская наставница Анна Крючкова, – сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

Формат турнира: матч состоит из пяти игр по количеству разрядов в бадминтоне — мужские и женские «одиночки» и пары, а также микст. На групповом этапе сборная Украины выиграла «под ноль» у Шотландии и Словакии, а в решающем матче квалификации переиграла Германию — 4:1. В 1/4-й финала против чехов, отдав мужскую личную встречу, украинцы выиграли три матча подряд и обеспечили себе место на континентальном подиуме.

В полуфинале соперниками были сербы, они выиграли два стартовых поединка, Бугрова возобновила интригу своей победой в одиночном разряде, но мужская украинская пара уступила. Таким образом сборная Украины завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата Европы — впервые спустя десять лет. Наивысшим достижением страны было «серебро» аналогичного первенства 2007-го года.