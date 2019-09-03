Главная Новости Спорт Харьковские бадминтонисты впервые за 10 лет взошли на подиум чемпионата Европы
03.09.2019  12:59   

Харьковские бадминтонисты впервые за 10 лет взошли на подиум чемпионата Европы

В Польше завершилось командное первенство среди 17-летних подростков.


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Слобожанщину  в сборной Украины представляли Мария Столяренко, Полина Бугрова, Варвара Фролова, Яна Собко, Виталий Рева и Евгений Столовой. Всего в команде — 12 игроков. В тренерском штабе работала харьковская наставница Анна Крючкова, – сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

Формат турнира: матч состоит из пяти игр по количеству разрядов в бадминтоне — мужские и женские «одиночки» и пары, а также микст. На групповом этапе сборная Украины выиграла «под ноль» у Шотландии и Словакии, а в решающем матче квалификации переиграла Германию — 4:1. В 1/4-й финала против чехов, отдав мужскую личную встречу, украинцы выиграли три матча подряд и обеспечили себе место на континентальном подиуме.

В полуфинале соперниками были сербы, они выиграли два стартовых поединка, Бугрова возобновила интригу своей победой в одиночном разряде, но мужская украинская пара уступила. Таким образом сборная Украины завоевала бронзовые медали юниорского чемпионата Европы — впервые спустя десять лет. Наивысшим достижением страны было «серебро» аналогичного первенства 2007-го года.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  бадминтон, юниоры, харьков, подиум, бронза
 
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