03.09.2019 13:19

Синхронное плавание: харьковчанки - вице-чемпионки мира

Харьковские спортсменки выиграли серебряные медали на юношеском чемпионате мира по синхронному плаванию, который завершился 1 сентября в Словакии.



//city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие спортсменки в возрасте 13-15 лет из 35 стран мира.

Сборная команда Украины в составе харьковчанок Анастасии Солдатенковой, Софии Середы, Валерии Григоровой, Софии Мациевской, Анастасии Шмониной, Валерии Тищенко, Инги Вальковой, Анны Ефимовой, Арины Штеплюк, а также одесситки Марии Богдановой и киевлянок Алисы Сопельняк и Марии Маринцевой завоевала серебряные медали во всех четырех видах программы.

Так, наибольшее количество наград команде принесла Анастасия Солдатенкова. Она стала серебряным призером в сольных выступлениях (164.8018 балла) и вместе с другой харьковской спортсменкой Софией Середой - в соревнованиях дуэтов (163.0325 балла).

Также Анастасия Солдатенкова вместе со своими партнершами по команде завоевала серебряную награду в соревнованиях групп (162.2653 балла) и комбинированных групп (86.3000 балла).