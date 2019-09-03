Синхронное плавание: харьковчанки - вице-чемпионки мира

Харьковские спортсменки выиграли серебряные медали на юношеском чемпионате мира по синхронному плаванию, который завершился 1 сентября в Словакии.
Развивайте тягу к общению – сможете добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны как перспективные знакомства, так и укрепление старых связей.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: