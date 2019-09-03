Главная Новости Спорт Синхронное плавание: харьковчанки - вице-чемпионки мира
03.09.2019  13:19   

Синхронное плавание: харьковчанки - вице-чемпионки мира

Харьковские спортсменки выиграли серебряные медали на юношеском чемпионате мира по синхронному плаванию, который завершился 1 сентября в Словакии.


//city.kharkov.ua
В соревнованиях приняли участие спортсменки в возрасте 13-15 лет из 35 стран мира. 
 
Сборная команда Украины в составе харьковчанок Анастасии Солдатенковой, Софии Середы, Валерии Григоровой, Софии Мациевской, Анастасии Шмониной, Валерии Тищенко, Инги Вальковой, Анны Ефимовой, Арины Штеплюк, а также одесситки Марии Богдановой и киевлянок Алисы Сопельняк и Марии Маринцевой завоевала серебряные медали во всех четырех видах программы.
 
Так, наибольшее количество наград команде принесла Анастасия Солдатенкова. Она стала серебряным призером в сольных выступлениях (164.8018 балла) и вместе с другой харьковской спортсменкой Софией Середой - в соревнованиях дуэтов (163.0325 балла).
 
Также Анастасия Солдатенкова вместе со своими партнершами по команде завоевала серебряную награду в соревнованиях групп (162.2653 балла) и комбинированных групп (86.3000 балла).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  синхронное плавание, вице-чемпионки, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.07 Спорт Синхронное плавание. Харьковчанки - завоевали четвертую бронзу чемпионата мира 25.06 Спорт Синхронное плавание. Харьковчанки - вице-чемпионки и призерки первенства Европы 09.04 Спорт Синхронное плавание. Греческий триумф харьковчанок
 
 

Видео

Знайдений на сміттєзвалищі труп жінки: вбивство розкрито. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 