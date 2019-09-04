04.09.2019 11:22

Харьковчанка в полуфинале US Open победив британку встретится с местной теннисной легендой (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела матч четвертьфинала Открытого чемпионата США против британки Йоханны Конты.



Элина Свитолина / Getty Images

Украинка провела отличный матч, не совершив ни одной двойной ошибки, сделав 4 эйса и отдала лишь две свои подачи. Победа над британкой вывела Свитолину во второй в ее карьере полуфинал турнира "Большого шлема". Впервые Элина добралась до такой стадии элитного турнира в июле этого года в Уимблдоне.

Американка Серена Уильямс разгромила китаянку Ван Цян в двух сетах и уверенно вышла в полуфинал турнира. Там она сыграет с Элиной Свитолиной.

24-летняя спортсменка прокомментировала грядущий поединок, выделив преимущества американки.

"Это огромный вызов биться с Уильямс. Она - великая чемпионка. Поэтому против нее будет невероятно тяжело выступать.

Уильмяс имеет классную подачу. Мне необходимо будет молниеносно реагировать, дабы реализовать все возможности, которые у меня будут.

Здесь я уже билась против теннисисток с мощными ударами. Поэтому самое главное - реагировать быстро", - приводит слова Элины официальный сайт турнира.