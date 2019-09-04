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04.09.2019  17:12   

В Харькове схлестнутся сильнейшие автомоделисты Украины

Открытые соревнования по автомодельному спорту «Kharkiv RC Extreme Challenge 2019» состоятся 13-15 сентября на площадке по адресу: ул. Клочковская, 55.


//city.kharkov.ua
В них примут участие спортсмены из разных регионов Украины. Зрители увидят в действии профессиональные автомодели на радиоуправлении, развивающие скорость до 140 км/ч. Заявлены модели следующих классов: Е-10 21.5, Е-10, F-1, TC-10 21.5, TC-10 13.5, TC-10, TC-10 Nitro, F-2, F-3.
 
Программа соревнований:
 
13 сентября - квалификационные и финальные заезды моделей с электродвигателями (начало - в 16:00);
 
14 сентября - торжественное открытие соревнований (начало - в 9:00); квалификационные и финальные заезды моделей с электродвигателями (начало - в 9:30), тренировка моделей с двигателем внутреннего сгорания по группам (начало - в 17:00). 
 
15 сентября - квалификационные, полуфинальные и финальные заезды моделей с двигателем внутреннего сгорания (начало - в 9:00), торжественное закрытие соревнований (начало - в 16:00). 
 
Отметим, что «Kharkiv RC Extreme Challenge» - это трехдневные открытые соревнования по автомодельному спорту маленьких автомобилей с большими скоростями, которые проводятся в Харькове с 2015 года.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  автомодельный спорт, состязания, харьков
 
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