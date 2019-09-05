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05.09.2019  13:41   

Шашки. Харьковчанин - сильнейший в Европе

Юрий Аникеев - чемпион Европы, а Юлия Макаренкова - бронзовый призер.


//sportevents.kharkiv.ua
С 26 августа по 3 сентября в турецком городе Измир состоялся чемпионат Европы по шашкам-64, на котором харьковские гроссмейстеры завоевали золотую и бронзовую медали.
 
В классической игре среди мужчин чемпионом Европы стал спортсмен из Харьковщины, воспитанник Купянской школы шашек Юрий Аникеев. В восьми турах он набрал 12 очков. Еще в двух видах программы Юрий остановился в шаге от наград. В быстрой игре он занял четвертое место, а в блице стал пятым.
 
В соревнованиях среди женщин харьковчанка Юлия Макаренкова заняла третье место в классической игре, набрав 11 очков. В блице и быстрых шашках Юлия Макаренкова заняла пятое место.
 
Всего на данном чемпионате Европы украинцы завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.
 
Напомним, что Юрий Аникеев и Юлия Макаренкова являются действующими чемпионами мира по шашкам-64 в бразильской версии. В прошлом году, также в Измире, Юрий собрал полный комплект наград, получил золотую медаль в блице, серебряную - в классической игре и бронзовую - в быстрой. В свою очередь, Юлия Макаренкова стала чемпионкой мира в быстрых шашках, а также серебряным призером в классической игре и блице.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  шашки, чемпион и призер, харьков
 
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