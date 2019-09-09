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09.09.2019  11:50   

Харьковская теннисистка победила на крупном турнире в Хорватии

Харьковская теннисистка Марина Чернышева завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорватии.


// city.kharkov.ua

В финале харьковчанка уверенно обыграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни: 6:1, 6:4. На пути к финалу Марина Чернышева победила во всех семи матчах соревнований.

Отметим, победа на турнире в Хорватии стала крупнейшей в карьере 20-летней теннисистки и в целом это девятый выигранный одиночный профессиональный титул. Кроме того, успех в Загребе позволит харьковчанке подняться на 120 позиций в мировом рейтинге и войти в топ-300.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теннис, харьков
 
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