Харьковская теннисистка победила на крупном турнире в Хорватии

Харьковская теннисистка Марина Чернышева завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса (ITF) в Хорватии.
В финале харьковчанка уверенно обыграла венгерскую теннисистку Реку-Луцу Яни: 6:1, 6:4. На пути к финалу Марина Чернышева победила во всех семи матчах соревнований.
Отметим, победа на турнире в Хорватии стала крупнейшей в карьере 20-летней теннисистки и в целом это девятый выигранный одиночный профессиональный титул. Кроме того, успех в Загребе позволит харьковчанке подняться на 120 позиций в мировом рейтинге и войти в топ-300.
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