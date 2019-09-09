В Харькове завершился Международный турнир по бадминтону

Для участия в турнире этого года зарегистрировались 209 спортсменов из 34 стран мира.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажн.:
давл.:
ветер: