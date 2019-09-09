09.09.2019 13:22

В Харькове завершился Международный турнир по бадминтону

Для участия в турнире этого года зарегистрировались 209 спортсменов из 34 стран мира.



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Состязания «RSL Kharkiv International 2019» проходили на базе Дворца спорта «Локомотив» им. Г. Кирпы и завершились на выходных.

Призовой фонд составлял 25 000 долларов.

«Турнир проводится в Харькове с 2009 года (10-й год подряд) под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF) и входит в серию Badminton Europe Circuit. Также турнир является частью рейтингов: BWF World Ranking, BWF Junior Ranking, Badminton Europe Junior Ranking и Badminton Europe Circuit Ranking », - отметили в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.