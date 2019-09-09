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09.09.2019  13:46   

Школьные спортивные лиги: в Харькове появились билборды с победителями состязаний

На улицах Харькова появились 15 билбордов с командами-победительницами спортивных школьных лиг сезона 2018/2019.


//city.kharkov.ua
В городе появились билборды с победителями школьных лиг 
 
Напомним, что в июне Департамент по делам семьи, молодежи и спорта организовал профессиональную фотосессию для чемпионов в своих видах спорта, и теперь эти фотографии размещены на билбордах в районе школ, где учатся юные спортсмены.
 
С адресами расположения билбордов можно ознакомиться здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  школьные спортивные лиги, победители, харьков
 
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