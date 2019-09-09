09.09.2019 13:46

Школьные спортивные лиги: в Харькове появились билборды с победителями состязаний

На улицах Харькова появились 15 билбордов с командами-победительницами спортивных школьных лиг сезона 2018/2019.



//city.kharkov.ua

В городе появились билборды с победителями школьных лиг

Напомним, что в июне Департамент по делам семьи, молодежи и спорта организовал профессиональную фотосессию для чемпионов в своих видах спорта, и теперь эти фотографии размещены на билбордах в районе школ, где учатся юные спортсмены.