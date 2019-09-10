10.09.2019 13:58

В субботу пройдет ярмарка «Харьков - спортивная столица»

Мероприятие состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 10 сентября, директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в церемонии открытия мероприятия примут участие олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и секций.

В ходе VI спортивной ярмарка «Харьков - спортивная столица» территория парка будет разделена на три функциональные зоны. На центральной аллее разместятся около 60 спортивных организаций, федераций и клубов. На спортплощадках парка пройдут турниры и показательные выступления по различным видам спорта: баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др.В зоне боевых единоборств (слева от сцены) состоится презентация более 40 спортивных организаций.

Также на спортивных площадках телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан проведет фестиваль для школьников.

«В этот день весь парк Горького будет заниматься спортом. Заявки на участие в ярмарке подали 110 спортивных организаций, федераций и клубов. Они будут проводить мастер-классы и показательные выступления. Учебный год уже начался, но не все родители определились, в какую секцию отдать ребенка. Поэтому можно будет попробовать свои силы в разных видах спорта, узнать нюансы и прямо в этот день записать ребенка в секцию, - отметил Алексей Чубаров. - Новинка нынешней ярмарки - зона виртуальной реальности, где можно поиграть в теннис, подраться на ринге. Также мы начали использовать формат интерактивного квеста. Это более интересно для детей, поскольку они непосредственно вовлекаются в процесс - стреляют из лука, бросают мяч в кольцо, борются на татами и получают за это призы».

Начало ярмарки - в 11:00.

Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации.