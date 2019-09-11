Награда чемпионата по сумо осталась в Харькове

11.09.2019 09:51

Сборная Харьковской области заняла первое общекомандное место на чемпионате Украины по сумо среди юношей и юниоров, который прошел под открытым небом в парке им. Горького.

Участие в соревнованиях принимали около 600 спортсменов из 16 областей Украины. Харьковщину представляли борцы из города Харьков, а также Купянского и Лозовского районов области. Совместными усилиями харьковчане завоевали 16 золотых, 10 серебряных и 22 бронзовые награды.

Трижды на высшую ступень пьедестала почета поднималась Дарья Корытина, которая в соревнованиях среди юниоров до 18 лет завоевала золотые медали в весовой категории до 95 кг, абсолютной весовой категории и командных соревнованиях.

По три награды также завоевали харьковчане Святослав Калашников и Дмитрий Гомиловский. Святослав в соревнованиях среди спортсменов до 18 лет занял первые места в весе свыше 100 кг и абсолютной весовой категории, а также завоевал «бронзу» в командных соревнованиях. Дмитрий завоевал комплект наград в соревнованиях среди спортсменов до 16 лет: «золото» - в категории свыше 100 кг, «серебро» - в абсолютной и «бронзу» в команде.

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Харьковской области, второе - сумоисты Винницкой области, а третье - команда Николаевской области.

Также по итогам чемпионата Украины борцы Харьковщины завоевали 16 путевок на чемпионат Европы по сумо, который с 25 по 28 сентября состоится в венгерском Будапеште.

«Данный чемпионат Украины собрал большое количество участников. Некоторые области впервые приехали на чемпионат. Кроме того, впервые мы провели его сразу в четырех возрастных категориях: до 12 лет, до 14 лет, до 16 лет и до 18 лет. Очень сильную конкуренцию нам составили представители винницкой школы борьбы, где в течение 20 лет развивается сумо. Также сильные команды приехали из Николаевской и Сумской областей, но наши харьковские спортсмены все же смогли показать лучший результат и занять первое общекомандное место», - отметил президент Федерации сумо Харьковской области Антон Чуев.

Фоторепортаж, как проходил Чемпионат Украины по сумо, смотрите здесь