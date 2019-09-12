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12.09.2019  11:43   

Харьковчан приглашают на фестиваль паркура

Фестиваль паркура «Prokach DayZ 2019» состоится 14-15 сентября в Харькове.


// city.kharkov.ua

В мероприятии примут участие несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.

В программе фестиваля - прохождение паркур-трассы на скорость, мастер-классы, конкурсы с призами и подарками.

Как сообщили организаторы, 14 сентября фестиваль будет проходить в зале паркура и акробатики «Prokach» (ул. Плехановская, 134-а), а 15 сентября - на Арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126).

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  паркур, фестиваль, харьков
 
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