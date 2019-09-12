Харьковчан приглашают на фестиваль паркура

Фестиваль паркура «Prokach DayZ 2019» состоится 14-15 сентября в Харькове.
В мероприятии примут участие несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.
В программе фестиваля - прохождение паркур-трассы на скорость, мастер-классы, конкурсы с призами и подарками.
Как сообщили организаторы, 14 сентября фестиваль будет проходить в зале паркура и акробатики «Prokach» (ул. Плехановская, 134-а), а 15 сентября - на Арт-заводе «Механика» (ул. Плехановская, 126).
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
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