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13.09.2019  13:33   

В субботу в парке Горького - ярмарка спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


//city.kharkov.ua
Жителей Харькова, детей и их родителей, приглашают приобщиться к миру спорта. В этот день в парке будут презентованы более 100 спортивных организаций, федераций и клубов. 
 
На спортплощадках пройдут турниры и показательные выступления по различным видам спорта: баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др.
 
Посетителей также ждут мастер-классы, интерактивы и конкурсы, желающие смогут проверить свою силу и ловкость в каждом из представленных видов спорта.
 
В церемонии открытия мероприятия примут участие олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и секций.
 
Начало - в 11:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ярмарка спорта, парк горького, харьков
 
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