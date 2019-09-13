13.09.2019 13:33

В субботу в парке Горького - ярмарка спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



//city.kharkov.ua

Жителей Харькова, детей и их родителей, приглашают приобщиться к миру спорта. В этот день в парке будут презентованы более 100 спортивных организаций, федераций и клубов.

На спортплощадках пройдут турниры и показательные выступления по различным видам спорта: баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др.

Посетителей также ждут мастер-классы, интерактивы и конкурсы, желающие смогут проверить свою силу и ловкость в каждом из представленных видов спорта.

В церемонии открытия мероприятия примут участие олимпийские чемпионы, представители спортивных федераций и секций.

Начало - в 11:00.