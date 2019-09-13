13.09.2019 13:53
На выходных - состязания по скандинавской ходьбе
В Первой столице пройдет Первый Кубок Украинской Федерации Скандинавской ходьбы.
sportevents.kharkiv.ua
В воскресенье - 15 сентября, в Харькове (Белгородское шоссе 1, Велоцентр) пройдут Всеукраинские соревнования по скандинавской ходьбы «Первый Кубок Украинской Федерации Скандинавской ходьбы» на дистанциях 1,5 км; 4,5 км; 9 км.
Для популяризации скандинавской ходьбы состоится
«Флешмоб 1,5 км - Живи большими шагами».
Приглашаем всех!
Также «Украинская ассоциация скандинавской ходьбы» приглашает на спортивное мероприятие
со скандинавской ходьбы «Kharkiv Nordic Drive», который состоится 22 сентября в Харькове.
Основной целью мероприятия является популяризация здорового образа жизни, внедрение скандинавской ходьбы, как массового народного спорта для оздоровления нации, привлечения инклюзивных групп населения к участию в мероприятии.
Место проведения: Лесопарк (вход с улицы Деревянко)
Программа мероприятия:
• 09:00 - открытие стартового городка;
• 09:30 - выдача стартовых пакетов;
• 10.00 - торжественное открытие соревнований
• 10:25 - старт на флешмоб «Шагай Украины»; детские старты
• 11: 10- старт на 10 км, лимит времени - 2:00;
• 11:15 - старт на 6 км, лимит времени - 80 минут
• 13: 00 - обед участников; закрытие трассы
• 13.30 - награждение победителей и призеров соревнований на дистанциях;
• 14:00 - организована развлекательная программа;
• 15:00 - закрытие мероприятия.
В мероприятии примут участие представители различных заинтересованных сторон: спортсмены и любители из скандинавской ходьбы (разного возраста, разных городов Украины).
Контактная информация 093-87-47-221