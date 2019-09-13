13.09.2019 17:12

Теннис. Харьковчанка Свитолина вышла из патовой ситуации (ВИДЕО)

Свитолина со счета 1:5 победила Юлию Путинцеву.



//rbc.ua

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира в китайском Чжэнчжоу.

Украинка в трех сетах взяла верх над Юлией Путинцевой (Казахстан).

В первой трети игры наша спортсменка не справилась с напором соперницы и уступила 3:6, однако затем сумела взять реванш со счетом 6:1.

В решающем сете Путинцева вела 5:1, но лидер теннисного рейтинга Украины запустила обратку, доведя партию до тай-брейка и выиграв его.

Итог - победа Элины Свитолиной 3:6, 6:1, 7:6.

В третьем круге Свитолина сыграет с француженкой Кристиной Младенович.