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13.09.2019  17:12   

Теннис. Харьковчанка Свитолина вышла из патовой ситуации (ВИДЕО)

Свитолина со счета 1:5 победила Юлию Путинцеву.


//rbc.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу во втором раунде турнира в китайском Чжэнчжоу.
 
Украинка в трех сетах взяла верх над Юлией Путинцевой (Казахстан).
 
В первой трети игры наша спортсменка не справилась с напором соперницы и уступила 3:6, однако затем сумела взять реванш со счетом 6:1.
 
В решающем сете Путинцева вела 5:1, но лидер теннисного рейтинга Украины запустила обратку, доведя партию до тай-брейка и выиграв его.
 
Итог - победа Элины Свитолиной 3:6, 6:1, 7:6.
 
В третьем круге Свитолина сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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