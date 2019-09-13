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13.09.2019  18:17   

В Индустриальном районе прошли семейные соревнования

Спортивные соревнования «Спортивная семья - здоровая нация» состоялись 11-12 сентября на базе учреждений образования Индустриального района.


//city.kharkov.ua
В сотязаниях приняли участие первоклассники и воспитанники старших групп детских садов вместе с родителями - всего более 30 семей.
 
Соревнования проходили на базе восьми школ.
 
Мероприятие было приурочено ко Дню физической культуры и организовано по инициативе Администрации Индустриального района при поддержке районного управления образования и депутатов Харьковского городского совета.
 
По итогам соревнований, победителями спортивных эстафет стали команды школ №15, 40, 71, 88, 119, 157, 168, а также детского сада №378.
 
Все семьи-победительницы и семьи-участницы получили подарки в виде сертификатов на игру в боулинг.
 
Также для них выступили творческие коллективы Центра детского и юношеского творчества «Исток» и ансамбль современного танца «Жемчужина» школы №157.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  семейные соревнования, харьков
 
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