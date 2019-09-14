Главная Новости Спорт Геннадий Кернес открыл ярмарку спорта в парке Горького (ФОТО)
14.09.2019  16:14   

Геннадий Кернес открыл ярмарку спорта в парке Горького (ФОТО)

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» проходит 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


// city.kharkov.ua

В церемонии открытия мероприятия принял участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Очень приятно видеть здесь так много любителей спорта, родителей, детей, бабушек и дедушек. Вы знаете, что Харьков - это спортивный город, спортивная столица нашей страны. И мы делаем все для того, чтобы спорт в Харькове развивался по максимуму, а здоровый образ жизни прививался с малых лет. Здоровья  всем, побед и хороших спортивных результатов!» - отметил Геннадий Кернес.

Для проведения ярмарки территорию парка  разделили на три функциональные зоны. На центральной аллее разместились около 60 спортивных организаций, федераций и клубов. На спортплощадках парка проводятся турниры и показательные выступления по баскетболу, пляжному волейболу, гандболу, волейболу, настольному теннису, мини-футболу и др. В зоне боевых единоборств проходит презентация более 40 спортивных организаций.

Телеведущий и лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан провел на сцене зарядку для всех участников праздника.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, заявки на участие в ярмарке подали 110 спортивных организаций, федераций и клубов. Они  проводят мастер-классы и показательные выступления. Также работает зона виртуальной реальности, где можно поиграть в различные виды спорта. Для детей организованы интерактивные квесты.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, ярмарка спорта, парк горького, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.09 Власть Геннадий Кернес и «Dell Technologies» подписали меморандум о сотрудничестве (ФОТО) 12.09 Образование Геннадий Кернес открыл новый спорткомплекс (ФОТО) 12.09 Образование Геннадий Кернес открыл стадион на Салтовке (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков станет ещё больше "smart"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 