16.09.2019 08:47

Харьковской спортсменке присвоено звание Заслуженного работника физической культуры и спорта

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта».



// ХОГА