Харьковской спортсменке присвоено звание Заслуженного работника физической культуры и спорта

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта».
Справка. Лилия Николаевна Самсонова - победительница чемпионатов Украины и Советского Союза по скалолазанию и лыжным гонкам, дважды мастер спорта (в лыжах и скалолазании), имеет 1-й разряд по альпинизму, инструктор по альпинизму второй категории, судья национальной категории по скалолазанию.
Легких путей искать не захочется – наоборот, чем изворотливее путь, тем интереснее! Вот почему звезды советуют быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков.
16 сентября 1987 года подписан Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой.
влажн.:
давл.:
ветер: