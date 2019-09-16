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16.09.2019  08:47   

Харьковской спортсменке присвоено звание Заслуженного работника физической культуры и спорта

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта».


// ХОГА
«Присвоить звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» Лилии Самсоновой - тренеру, члену президиума общественной организации «Харьковское областное физкультурно-спортивное общество «Украина», - говорится в Указе, который подписал Президент Украины Владимир Зеленский. 

Справка. Лилия Николаевна Самсонова - победительница чемпионатов Украины и Советского Союза по скалолазанию и лыжным гонкам, дважды мастер спорта (в лыжах и скалолазании), имеет 1-й разряд по альпинизму, инструктор по альпинизму второй категории, судья национальной категории по скалолазанию.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  звание, спорт, харьков
 
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