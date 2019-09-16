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16.09.2019  15:56   

Футбол. Харьковчане обыграли Авангард и возвратились в пятерку сильнейших (ВИДЕО)

Желто-синие одержали минимальную, но важную победу на выезде.


//metalist1925.com
Металлист 1925 в 9-м туре Чемпионата первой лиги одержал на стадионе Знамя в Краматорске по беду над местным Авангардом. 
 
Арбитр - Роман Блавацкий (Львов)
 
Ассистенты арбитра - Тарас Чопилки (Киевская область) и Николай Кузьменко (Киев)
 
Четвертый арбитр - Юрий Иванов (Мариуполь, Донецкая обл.)
 
Наблюдатель арбитража ФФУ - Павел Брюхов (Кременчуг, Полтавская обл. )
 
"Авангард" (футболки желтые): Денчук, Емец, Брюхов, Бородай, Сухаров, Полулях, Сеницкий (Лобов 84), Демченко (Дедяев, 69), Собко (к) (Моисеенко 71), Матяж (Шаврин 81), Яворский (Куценко 59)
 
Главный тренер - Александр Косевич
 
"Металлист 1925" (футболки синие): Сидоренко, Жук, Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов, Савин А. (Ермошенко 88), Ямполь, Шершень, Романов (Лукас 81), Давыдов (к) (Ермоленко 71)
 
Главный тренер - Андрей Демченко
 
Гол: Поспелов 68
 
Предупреждения: Яворский 57, Демченко 69, Емец 75, Шаврин 83 - Шершень 63, Романов 80, Сидоренко 88
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко отметил: "Играли сегодня две очень хорошие команды. Хочу поблагодарить "Авангарда" за такой матч, он был интересным и напряженным до последней минуты. Футболисты соперника хорошо взаимодействуют, борются, для нас эта игра была очень важной для опыта. Мы очень довольны, что сыграли с такой командой и одержали победу".
 
Со своей стороны автор победного гола Дмитрий Поспелов подчеркнул в экспресс-комментарии следующее: "Была неплохая игра, в первом тайме "Авангард", пока мы входили в игру, имел два неплохих момента. Считаю, что фактор чужого поля сказался. Затем мы уже взяли игру под свой контроль, создали несколько неплохих моментов и, по моему мнению, получили закономерную победу".

Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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