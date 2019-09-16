Футбол. Харьковчане обыграли Авангард и возвратились в пятерку сильнейших (ВИДЕО)

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко отметил: "Играли сегодня две очень хорошие команды. Хочу поблагодарить "Авангарда" за такой матч, он был интересным и напряженным до последней минуты. Футболисты соперника хорошо взаимодействуют, борются, для нас эта игра была очень важной для опыта. Мы очень довольны, что сыграли с такой командой и одержали победу".
Со своей стороны автор победного гола Дмитрий Поспелов подчеркнул в экспресс-комментарии следующее: "Была неплохая игра, в первом тайме "Авангард", пока мы входили в игру, имел два неплохих момента. Считаю, что фактор чужого поля сказался. Затем мы уже взяли игру под свой контроль, создали несколько неплохих моментов и, по моему мнению, получили закономерную победу".