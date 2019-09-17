Главная Новости Спорт Баскетбол. В Высшей лиге выступит харьковский Политехник вместо Соколов (ВИДЕО)
17.09.2019  12:19   

Баскетбол. В Высшей лиге выступит харьковский Политехник вместо Соколов (ВИДЕО)

Одна первостоличная команда сменит в высшем дивизионе другую.


//bcap.kh.ua
Харьковский Политехник в сезоне 2019/20 будет выступать в Высшей лиге. Об этом сообщил вице-президент клуба Валентин Кулибаба.
 
«Политехник продолжит выступать в национальном чемпионате. Единственная разница — мы начнем этот сезон в Высшей лиге», — заявил Кулибаба в интервью клубной пресс-службе.
 
Летом Политехник не был допущен к выступлениям в Суперлиге — его место в элитном дивизионе заняли Харьковские Соколы.
 
В прошлом сезоне Суперлиги Политехник занял предпоследнее, седьмое место в регулярном чемпионате и вылетел в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона Химика (0:2 по сумме двух матчей).
Источник:   Сайт БК Политехник
 Тэги:  баскетбол, политехник, харьков, соколы
 
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