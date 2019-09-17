17.09.2019 12:19

Баскетбол. В Высшей лиге выступит харьковский Политехник вместо Соколов (ВИДЕО)

Одна первостоличная команда сменит в высшем дивизионе другую.



//bcap.kh.ua

Харьковский Политехник в сезоне 2019/20 будет выступать в Высшей лиге. Об этом сообщил вице-президент клуба Валентин Кулибаба.

«Политехник продолжит выступать в национальном чемпионате. Единственная разница — мы начнем этот сезон в Высшей лиге», — заявил Кулибаба в интервью клубной пресс-службе.

Летом Политехник не был допущен к выступлениям в Суперлиге — его место в элитном дивизионе заняли Харьковские Соколы.

В прошлом сезоне Суперлиги Политехник занял предпоследнее, седьмое место в регулярном чемпионате и вылетел в первом раунде плей-офф от будущего чемпиона Химика (0:2 по сумме двух матчей).