Харьков готовится к матчу Шахтер – Манчестер Сити

17.09.2019 09:03

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Металлист» 18 сентября, начало - в 22:00.

По информации организаторов, ожидается, что на нем будут присутствовать более 35 тыс. зрителей.

«Мы рады, что Лига Чемпионов снова в Харькове. Мы должны провести матч на высоком уровне, обеспечив порядок и полную безопасность для тысяч болельщиков, которые соберутся на стадионе «Металлист». У нас уже есть большой опыт проведения таких матчей, поэтому я уверен, что и на этот раз все пройдет на должном уровне», - рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

В ходе совещания о готовности к проведению международного матча рассказали представители полиции, ГСЧС, медицинских служб и т.д.

Среди рисков, о которых говорили организаторы, - возможность нетолерантного поведения болельщиков.

Так, по решению УЕФА 13-й сектор стадиона будет заблокирован и закрыт баннером «Equal Game», который призывает к расовой терпимости. Это штрафная санкция за поведение болельщиков на прошлом матче с «Манчестер Сити». Повторение подобных эпизодов плохо повлияет на репутацию как «Шахтера», так и Харькова.

Поэтому во время совещания приняли решение уделить особое внимание этому вопросу и принять все меры для того, чтобы не допустить проявления расистского поведения на трибунах.