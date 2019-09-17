Харьков готовится к матчу Шахтер – Манчестер Сити

Матч «Шахтер» - «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Металлист» 18 сентября, начало - в 22:00.
«Мы рады, что Лига Чемпионов снова в Харькове. Мы должны провести матч на высоком уровне, обеспечив порядок и полную безопасность для тысяч болельщиков, которые соберутся на стадионе «Металлист». У нас уже есть большой опыт проведения таких матчей, поэтому я уверен, что и на этот раз все пройдет на должном уровне», - рассказал заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.
В ходе совещания о готовности к проведению международного матча рассказали представители полиции, ГСЧС, медицинских служб и т.д.
Среди рисков, о которых говорили организаторы, - возможность нетолерантного поведения болельщиков.
Так, по решению УЕФА 13-й сектор стадиона будет заблокирован и закрыт баннером «Equal Game», который призывает к расовой терпимости. Это штрафная санкция за поведение болельщиков на прошлом матче с «Манчестер Сити». Повторение подобных эпизодов плохо повлияет на репутацию как «Шахтера», так и Харькова.
Поэтому во время совещания приняли решение уделить особое внимание этому вопросу и принять все меры для того, чтобы не допустить проявления расистского поведения на трибунах.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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