Португальская «Бенфика» открывает футбольную академию в Харькове

Торжественное открытие футбольной академии клуба «Бенфика» (Португалия) состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе «Football Park» (ул. Сокольники, 3) в Харькове.
В церемонии примут участие:
- международный посол «Бенфики», экс-защитник сборной Бразилии Луизао;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда;
- коммерческий директор мировой сети академий «Бенфика» Мигель Рейш;
- технический директор мировой сети академий «Бенфика» Давид Гомеш;
- коммерческий директор ФК «Бенфика» Бернардо Карвальо;
- скаут ФК «Бенфика» Тиаго Сильва;
- директор Футбольной академии «Бенфика» Украина» Мария Кривопишина;
- спортивный директор Футбольной академии «Бенфика» Украина» Александр Кандауров.
Начало - в 13:00.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. В городе без существенных осадков, днем в южной половине области небольшой дождь.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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