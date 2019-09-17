Главная Новости Спорт Португальская «Бенфика» открывает футбольную академию в Харькове
17.09.2019  14:31   

Португальская «Бенфика» открывает футбольную академию в Харькове

Торжественное открытие футбольной академии клуба «Бенфика» (Португалия) состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе «Football Park» (ул. Сокольники, 3) в Харькове.


// city.kharkov.ua

В церемонии примут участие:
- международный посол «Бенфики», экс-защитник сборной Бразилии Луизао;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда;
- коммерческий директор мировой сети академий «Бенфика» Мигель Рейш;
- технический директор мировой сети академий «Бенфика» Давид Гомеш;
- коммерческий директор ФК «Бенфика» Бернардо Карвальо;
- скаут ФК «Бенфика» Тиаго Сильва;
- директор Футбольной академии «Бенфика» Украина» Мария Кривопишина;
- спортивный директор Футбольной академии «Бенфика» Украина» Александр Кандауров.

Начало - в 13:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  футбол, харьков
 
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