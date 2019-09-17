Главная Новости Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина одержала стартовую победу на турнире-полумиллионнике
17.09.2019  19:19   

Теннис. Харьковчанка Свитолина одержала стартовую победу на турнире-полумиллионнике

Первая ракетка Украины взяла верх словенкой Далилой Якупович.


//podrobnosti.ua
Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина на тунире Guangzhou Open с призовым фондом в 500 тысяч долларов играла с представительницей Словении Далилой Якупович.
 
Харьковчанка, первая в посеве на состязаниях, встречалась с Далилой впервые. Итог поединка (длившегося 1 час 10 минут) - победа  со счетом  6:3, 6:3. 
 
За выход в третий раунд Свитолиной предстоит схватиться с чешкой Марией Боузковой.
Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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