17.09.2019 19:19

Теннис. Харьковчанка Свитолина одержала стартовую победу на турнире-полумиллионнике

Первая ракетка Украины взяла верх словенкой Далилой Якупович.



//podrobnosti.ua

Лидер теннисного рейтинга Украины харьковчанка Элина Свитолина на тунире Guangzhou Open с призовым фондом в 500 тысяч долларов играла с представительницей Словении Далилой Якупович.

Харьковчанка, первая в посеве на состязаниях, встречалась с Далилой впервые. Итог поединка (длившегося 1 час 10 минут) - победа со счетом 6:3, 6:3.

За выход в третий раунд Свитолиной предстоит схватиться с чешкой Марией Боузковой.