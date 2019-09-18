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18.09.2019  13:34   

Хоккей. Харьковское Динамо схватится с Белым Барсом


//uhl.ua
Как сообщает УХЛ, в четверг на ледовой арене в Белой Церкве в поединке сойдутся МХК «Динамо» и «Белый барс».
 
Комнады могуьт показать жесткий хоккей. 
 
В прошлом матче с «Ледяными волками» харьковчане зарабатывали многочисленные удаления.
 
Как отметил наставник харьковчан Александр Панченко, его подопечные ещё находятся в процессе становления.
 
Нвапоним, что в первом матче харьковчанам не повезло - Динамо со счетом 2:6 уступило Ледяным волкам на арене Шалетт.
 
А преимуществом для «Белого Барса» может стать участие в предсезонном турнире Kremenchuk Open Cup 2019.
 
Источник:   УХЛ
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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