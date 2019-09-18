Хоккей. Харьковское Динамо схватится с Белым Барсом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 17 сентября День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.

Холодно, дождь, ветер: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 18 сентября Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.