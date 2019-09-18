18.09.2019 09:59

Сегодня в Харькове – футбол: улицы вокруг стадиона перекроют, метро работает на час дольше

18 сентября в 22:00 в Харькове состоится матч между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).



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Ожидается, что спортивное мероприятие посетят около 40 000 болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивать 2000 работников Нацполиции и 200 военнослужащих Нацгвардии.



По решению УЕФА 13-й сектор стадиона будет заблокирован и закрыт баннером «Equal Game», который призывает к расовой терпимости. Это штрафная санкция за поведение болельщиков на прошлом матче с «Манчестер Сити». Повторение подобных эпизодов плохо повлияет на репутацию как «Шахтера», так и Харькова.



Правоохранители призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Проведение матча изменит работу общественного транспорта.



Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 19:00 18 сентября до 00:30 19 сентября.



На этот период автобусы некоторых маршрутов изменят движение следующим образом:



№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;



№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадку и посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;



№244э: пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;



№251э: пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.



После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.