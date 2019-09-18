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18.09.2019  13:33   

Спортивные школьные лиги: регистрация на участие продолжается

К участию в соревнованиях сезона 2019-2020 в Харьковских спортивных школьных лигах приглашаются спортивные команды учреждений образования.


//sportevents.kharkiv.ua
Подробнее о том, что нужно для регистрации, - здесь.
 
Завершится прием заявок 15 октября.
 
Напомним, что Харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с октября по май по 10-ти видам спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, гандбол, черлидинг, легкая атлетика, регби, футбол и шахматы.
 
Соревнования состоят из трех этапов: отборочный тур в общеобразовательных учебных заведениях, в котором формируются сборные команды школ, соревнования в районах и финальные городские соревнования, где определяется чемпион школьной лиги.
 
В прошлом году победителем Харьковской спортивной школьной лиги в общем зачете стал Шевченковский район города.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  спортивные школьные лиги, регистрация участников, харьков
 
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