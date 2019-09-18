18.09.2019 13:33

Спортивные школьные лиги: регистрация на участие продолжается

К участию в соревнованиях сезона 2019-2020 в Харьковских спортивных школьных лигах приглашаются спортивные команды учреждений образования.



//sportevents.kharkiv.ua

Подробнее о том, что нужно для регистрации, - здесь

Завершится прием заявок 15 октября.

Напомним, что Харьковские спортивные школьные лиги проводятся ежегодно с октября по май по 10-ти видам спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3х3, волейбол, гандбол, черлидинг, легкая атлетика, регби, футбол и шахматы.

Соревнования состоят из трех этапов: отборочный тур в общеобразовательных учебных заведениях, в котором формируются сборные команды школ, соревнования в районах и финальные городские соревнования, где определяется чемпион школьной лиги.

В прошлом году победителем Харьковской спортивной школьной лиги в общем зачете стал Шевченковский район города.