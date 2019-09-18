Спортивные школьные лиги: регистрация на участие продолжается

К участию в соревнованиях сезона 2019-2020 в Харьковских спортивных школьных лигах приглашаются спортивные команды учреждений образования.
Звезды готовы щедро наделить вас пробивными способностями и богатырским потенциалом. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться как по волшебству.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажн.:
давл.:
ветер: