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19.09.2019  13:57   

Футбол. Матч «Шахтер» - «МанСити»: отсутствие голов у горняков и ЧП на улицах (ФОТО, ВИДЕО)

Неудачный для украинского футбольного клуба поединок в Харькове прошел без грубых нарушений правопорядка.


hk.npu.gov.ua
Шахтер в игре против Манчестер Сити 18 сентября 2019 года, потерпел поражение, пропустив три безответных гола.
 
Шахтер – Манчестер Сити 0:3
Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76
 
Наиболее активными в начале встречи были Гюндоган и Марез. Поэтому именно они и забили первые два гола в ворота "Шахтера". Произошло это уже в середине первого тайма. Исмаил потерял мяч на фланге вблизи своей штрафной. Мяч отлетел к Гюндогану, но после его удара попал в штангу. Первым на добивании оказался Марез, который без проблем отправил мяч в ворота. Было подозрение на офсайд, но повтор показал, что игрок не был за линией последнего защитника.
 
Второй гол произошел на 38-й минуте. Марез сместился с фланга и отдал пас на Гюндогана, который забегал в штрафную. Удар немца под штангу – и на табло уже 0:2.
 
Между этим голами были моменты Мораеса. Но нападающий Шахтера не сумел пробить мимо Эдерсона после паса Тайсона. Впоследствии он в еще одной атаке не переигрывает вратаря, выйдя с ним один на один.
 
Мог форвард забить и в начале второго тайма. 
 
Третий мяч был забит на 76-й минуте. Де Брюйне разогнал быструю атаку, и отдал пас на Жезуса. Нападающий четко пробил мимо Пятова в угол ворот.
 
Шахтер проигрывает. Команда не сумела ничего показать против МанчСити в домашнем матче. Поэтому для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде нужно будет набирать очки с двумя другими командами – Аталантой и загребским Динамо.
 
Как сообщает ГУ Нацполиции, охрану общественного порядка во время проведения матча между командами «Шахтер» и «Манчестер Сити» осуществляли более 2000 правоохранителей, в том числе 400 военнослужащих Нацгвардии, 250 представителей аттестованного состава Харьковского национального университета внутренних дел в составе приданных сил Харьковского гарнизона полиции.  
 
Еще 22 курсанты ХНУВД работали на матче в качестве переводчиков.
 
Патрульная полиция обеспечивала безопасность дорожного движения вблизи стадиона «Металлист» и на прилегающих к нему улицах.
 
Напомним, за игрой на стадионе «Металлист» наблюдали более 36 000 болельщиков.
 
Благодаря принятым мерам нарушений правопорядка не допущено.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  футбол, шахтер-мансити, харьков
 
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