Футбол. Матч «Шахтер» - «МанСити»: отсутствие голов у горняков и ЧП на улицах (ФОТО, ВИДЕО)

19.09.2019 13:57

Неудачный для украинского футбольного клуба поединок в Харькове прошел без грубых нарушений правопорядка.

Шахтер в игре против Манчестер Сити 18 сентября 2019 года, потерпел поражение, пропустив три безответных гола.

Шахтер – Манчестер Сити 0:3

Голы: Марез, 24, Гюндоган, 38, Жезус, 76

Наиболее активными в начале встречи были Гюндоган и Марез. Поэтому именно они и забили первые два гола в ворота "Шахтера". Произошло это уже в середине первого тайма. Исмаил потерял мяч на фланге вблизи своей штрафной. Мяч отлетел к Гюндогану, но после его удара попал в штангу. Первым на добивании оказался Марез, который без проблем отправил мяч в ворота. Было подозрение на офсайд, но повтор показал, что игрок не был за линией последнего защитника.

Второй гол произошел на 38-й минуте. Марез сместился с фланга и отдал пас на Гюндогана, который забегал в штрафную. Удар немца под штангу – и на табло уже 0:2.

Между этим голами были моменты Мораеса. Но нападающий Шахтера не сумел пробить мимо Эдерсона после паса Тайсона. Впоследствии он в еще одной атаке не переигрывает вратаря, выйдя с ним один на один.

Мог форвард забить и в начале второго тайма.

Третий мяч был забит на 76-й минуте. Де Брюйне разогнал быструю атаку, и отдал пас на Жезуса. Нападающий четко пробил мимо Пятова в угол ворот.

Шахтер проигрывает. Команда не сумела ничего показать против МанчСити в домашнем матче. Поэтому для выхода в плей-офф Лиги чемпионов команде нужно будет набирать очки с двумя другими командами – Аталантой и загребским Динамо.