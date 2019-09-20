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20.09.2019  13:47   

Фехтование. Харьковская паралимпийка - чемпионка мира

Харьковская спортсменка Анна Пашкова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию на колясках, который проходит в Корее.


//city.kharkov.ua
Соревнования стартовали в городе Чонджу 17 сентября. В них принимают участие более 200 спортсменов из 30 стран.
 
Так, в третий день соревнований харьковчанка Анна Пашкова заняла 1-е место в категории «рапира».
 
Всего украинская сборная завоевала на чемпионате уже пять медалей: две золотые и три бронзовые (в мужской и женской сабле и женской рапире).
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фехтование, чемпионка, харьков
 
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