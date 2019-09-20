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20.09.2019  17:41   

Хоккей. Харьковское Динамо - неудачная охота на Белого Барса (ВИДЕО)

Бело-синие потерпели поражение в выездном матче второго тура первенства страны.


//uhl.ua
Победой закончился для Белого Барса матч с МХК Динамо на домашней арене.
 
С самого начала матча хозяева площадки взяли игру в свои руки.
 
Уже к середине периода Белый Барс вел в счете 2:0, а за несколько минут до конца забросил и третью шайбу.
 
Буквально за секунду до сирены Богдан Панков отправил шайбу в ворота Никиты Пеленского, сократив разрыв в счете - 3:1.
 
Отметим, что это первая шайба юного нападающего в форме Динамо.
 
В середине второй двадцатиминутки белоцерковцы забросили свою четвертую шайбу в матче, на что “бело-синие” ответили взятием ворот в исполнении Никиты Муртищева, который сумел забросить во втором матче кряду.
 
Однако, под самый занавес периода нападающий хозяев Богдан Середницкий забросил пятую шайбу в матче.
 
В третьем периоде в следствии двух удалений “бело-синие” пропустили шестую шайбу в матче, которая и стала заключительной.
 
Источник:   УХЛ
 Тэги:  хоккей, динамо, харьков
 
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