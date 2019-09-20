20.09.2019 17:41

Хоккей. Харьковское Динамо - неудачная охота на Белого Барса (ВИДЕО)

Бело-синие потерпели поражение в выездном матче второго тура первенства страны.



//uhl.ua

Победой закончился для Белого Барса матч с МХК Динамо на домашней арене.

С самого начала матча хозяева площадки взяли игру в свои руки.

Уже к середине периода Белый Барс вел в счете 2:0, а за несколько минут до конца забросил и третью шайбу.

Буквально за секунду до сирены Богдан Панков отправил шайбу в ворота Никиты Пеленского, сократив разрыв в счете - 3:1.

Отметим, что это первая шайба юного нападающего в форме Динамо.

В середине второй двадцатиминутки белоцерковцы забросили свою четвертую шайбу в матче, на что “бело-синие” ответили взятием ворот в исполнении Никиты Муртищева, который сумел забросить во втором матче кряду.

Однако, под самый занавес периода нападающий хозяев Богдан Середницкий забросил пятую шайбу в матче.

В третьем периоде в следствии двух удалений “бело-синие” пропустили шестую шайбу в матче, которая и стала заключительной.