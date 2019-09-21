Главная Новости Спорт Легкая атлетика. Трое харьковчан примут участие в первенстве мира (ВИДЕО)
21.09.2019  12:37   

Легкая атлетика. Трое харьковчан примут участие в первенстве мира (ВИДЕО)

Марина Килипко, Богдан Бондаренко и Дмитрий Бикулов скоро отправятся в Катар.


//www.objectiv.tv
Как сообщает МГ "Объектив", Марина Килипко выполнила норматив на чемпионат мира на командном чемпионате Европы в польском Быдгоще, став вице-чемпионкой состязаний (ей покорилась высота 4 м. 56 см.).
 
Кроме Килипко, в чемпионате мира в Катаре будут принимать участие еще двое харьковчан. 
 
Это чемпион мира и Европы по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко и бегун на средние дистанции Дмитрий Бикулов.
 
Чемпионат мира - главный старт нынешнего сезона, но он дает возможность проверить силы перед сезоном следующим, который завершится Олимпийскими Играми.
 
Чемпионат мира по легкой атлетике начнется через неделю.
Источник:   МГ Объектив
 Тэги:  вице-чемпионка, атлетика, харьков, килипко
 
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