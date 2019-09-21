21.09.2019 12:37

Легкая атлетика. Трое харьковчан примут участие в первенстве мира (ВИДЕО)

Марина Килипко, Богдан Бондаренко и Дмитрий Бикулов скоро отправятся в Катар.



//www.objectiv.tv

Как сообщает МГ "Объектив", Марина Килипко выполнила норматив на чемпионат мира на командном чемпионате Европы в польском Быдгоще, став вице-чемпионкой состязаний (ей покорилась высота 4 м. 56 см.).

Кроме Килипко, в чемпионате мира в Катаре будут принимать участие еще двое харьковчан.

Это чемпион мира и Европы по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко и бегун на средние дистанции Дмитрий Бикулов.

Чемпионат мира - главный старт нынешнего сезона, но он дает возможность проверить силы перед сезоном следующим, который завершится Олимпийскими Играми.

Чемпионат мира по легкой атлетике начнется через неделю.