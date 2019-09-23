23.09.2019 11:51

«Он улетел, но обещал вернуться!!!» - харьковский футбольный клуб покинул очередной тренер

Экс-игрок сборной Украины Эдмар выезжает из Украины – и покидает «Металлист 1925»



// ua-football

Помощник главного тренера ФК «Металлист 1925» 39-летний экс-игрок сборной Украины Эдмар Галовский дэ Ласэрда решил покинуть свой пост и ехать в Соединенные Штаты.

Соответствующий пост футболист оставил в Инстаграме вчера вечером, совсем коротко указав причину – семейные обстоятельства.

За 2 месяца с командой я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу, и у нас это должно обязательно получится!!! Главное – верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, болельщикам! Любимому городу Харьков!

Уже экс-тренер "Металлист 1925" намекнул и на возможность своего возвращения в украинский футбол: "Он улетел, но обещал вернуться!!!".

А уже через 2 часа после поста Эдмар в том же Инстаграме добавил и рассказ из аэропорта Майами со словами: «Безопасный полет».