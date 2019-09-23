«Он улетел, но обещал вернуться!!!» - харьковский футбольный клуб покинул очередной тренер

Экс-игрок сборной Украины Эдмар выезжает из Украины – и покидает «Металлист 1925»
Помощник главного тренера ФК «Металлист 1925» 39-летний экс-игрок сборной Украины Эдмар Галовский дэ Ласэрда решил покинуть свой пост и ехать в Соединенные Штаты.
Соответствующий пост футболист оставил в Инстаграме вчера вечером, совсем коротко указав причину – семейные обстоятельства.
За 2 месяца с командой я многому научился в качестве тренера! Цель? Выйти в высшую лигу, и у нас это должно обязательно получится!!! Главное – верить! Спасибо большое руководству, тренерскому штабу, футболистам, болельщикам! Любимому городу Харьков!
Уже экс-тренер "Металлист 1925" намекнул и на возможность своего возвращения в украинский футбол: "Он улетел, но обещал вернуться!!!".
А уже через 2 часа после поста Эдмар в том же Инстаграме добавил и рассказ из аэропорта Майами со словами: «Безопасный полет».
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: