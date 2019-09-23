23.09.2019 15:45

Харьковские паралимпийцы завоевали награды чемпионата Европы по настольному теннису

Пинг понг по-харьковски оказался достойным медалей европейского турнира, завершившегося в шведском городе Хельсингборг.



://kharkivoda.gov.ua

Участие в чемпионате приняли 311 спортсменов из 32 стран. Национальная паралимпийская сборная Украины вернулась домой с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Из них две «бронзы» завоевали паралимпийцы Харьковщины.

В одиночных женских соревнованиях в шестом классе бронзовую медаль получила Марина Литовченко, а в командных соревнованиях среди мужчин харьковский теннисист Александр Език, а также Роман Гулик и Василий Петрунив стали бронзовыми призерами в классе 3.