Главная Новости Спорт Харьковские паралимпийцы завоевали награды чемпионата Европы по настольному теннису
23.09.2019  15:45   

Харьковские паралимпийцы завоевали награды чемпионата Европы по настольному теннису

Пинг понг по-харьковски оказался достойным медалей европейского турнира, завершившегося в шведском городе Хельсингборг.


://kharkivoda.gov.ua

Участие в чемпионате приняли 311 спортсменов из 32 стран. Национальная паралимпийская сборная Украины вернулась домой с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Из них две «бронзы» завоевали паралимпийцы Харьковщины.

В одиночных женских соревнованиях в шестом классе бронзовую медаль получила Марина Литовченко, а в командных соревнованиях среди мужчин харьковский теннисист Александр Език, а также Роман Гулик и Василий Петрунив стали бронзовыми призерами в классе 3.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  параолимпиец, пинг понг, харьков, медаль, европа
 
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