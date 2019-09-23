Харьковские паралимпийцы завоевали награды чемпионата Европы по настольному теннису

Пинг понг по-харьковски оказался достойным медалей европейского турнира, завершившегося в шведском городе Хельсингборг.
Участие в чемпионате приняли 311 спортсменов из 32 стран. Национальная паралимпийская сборная Украины вернулась домой с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами. Из них две «бронзы» завоевали паралимпийцы Харьковщины.
В одиночных женских соревнованиях в шестом классе бронзовую медаль получила Марина Литовченко, а в командных соревнованиях среди мужчин харьковский теннисист Александр Език, а также Роман Гулик и Василий Петрунив стали бронзовыми призерами в классе 3.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: