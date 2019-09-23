23.09.2019 14:49

Футбол. Харьковский клуб не без труда одолел Волынь (ВИДЕО)

В домашнем матче желто-синие забили два безответных гола



//metalist1925.com

Харьковский Металлист 1925 в 10-м туре Чемпионата первой лиги переиграл Волынь о счетом 2:0.

Металлист 1925 (футболки желтые): Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов, Савин (Лукас 75), Ямполь, Дехтяренко (Жук 59), Романов (Ермошенко 90 + 3) Давыдов (к) (Ермоленко 68)

Главный тренер - Андрей Демченко

Волынь (футболки белые): Недилько, Симинин (к), Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Чачу (Рябов 67), Кожанов, Климец, Пономарь (Карпенко 57)

Главный тренер - Андрей Тлумак

Гол: Савин 48, Ямполь 90 + 3

Предупреждения: Ямполь 33, Давыдов 65, Кольцов 70 - Рябов 90 + 3

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко отметил: "Игра была тяжелой. И-за собственных ошибок мы дали сопернику слишком много пространства и возможность владеть мячом. Поэтому первый тайм был не слишком удачным. В начале второго тайма забили гол и соперник большими силами побежал вперед. В это время мы потеряли контроль над игрой, но нашли в себе силы, выстояли и на контратаке поймали соперника и забили второй. Этим голом мы и сняли вопрос о победителе.