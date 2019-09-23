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23.09.2019  14:49   

Футбол. Харьковский клуб не без труда одолел Волынь (ВИДЕО)

В домашнем матче желто-синие забили два безответных гола


//metalist1925.com
Харьковский Металлист 1925 в 10-м туре Чемпионата первой лиги переиграл Волынь  о счетом 2:0.
 
Металлист 1925 (футболки желтые): Сидоренко, Шершень, Поспелов, Цвиренко, Кравченко, Кольцов, Савин (Лукас 75), Ямполь, Дехтяренко (Жук 59), Романов (Ермошенко 90 + 3) Давыдов (к) (Ермоленко 68)
 
Главный тренер - Андрей Демченко
 
Волынь (футболки белые): Недилько, Симинин (к), Болденков, Горопевшек, Цюпа, Курко, Бартулович, Чачу (Рябов 67), Кожанов, Климец, Пономарь (Карпенко 57)
 
Главный тренер - Андрей Тлумак
 
Гол: Савин 48, Ямполь 90 + 3
 
Предупреждения: Ямполь 33, Давыдов 65, Кольцов 70 - Рябов 90 + 3
 
В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко отметил: "Игра была тяжелой. И-за собственных ошибок мы дали сопернику слишком много пространства и возможность владеть мячом. Поэтому первый тайм был не слишком удачным. В начале второго тайма забили гол и соперник большими силами побежал вперед. В это время мы потеряли контроль над игрой, но нашли в себе силы, выстояли и на контратаке поймали соперника и забили второй. Этим голом мы и сняли вопрос о победителе.
 
Экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал и полузащитник Антон Савин, для которого забитый мяч в ворота Виталия Недилько стал дебютным в составе харьковской команды: "Впечатления самые лучшие, принципиальный соперник, который, как и мы, ставит задачу выхода в УПЛ. Первый тайм нам не слишком удался, во втором вышли, успокоились, забили один гол, в конце второй, по моему мнению, это закономерный результат".
 
 
Источник:   Сайт ФК Металлист 1925
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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