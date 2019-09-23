Футбол. Харьковский клуб не без труда одолел Волынь (ВИДЕО)

В послематчевом комментарии главный тренер Металлиста 1925 Андрей Демченко отметил: "Игра была тяжелой. И-за собственных ошибок мы дали сопернику слишком много пространства и возможность владеть мячом. Поэтому первый тайм был не слишком удачным. В начале второго тайма забили гол и соперник большими силами побежал вперед. В это время мы потеряли контроль над игрой, но нашли в себе силы, выстояли и на контратаке поймали соперника и забили второй. Этим голом мы и сняли вопрос о победителе.
Экспресс-комментарий клубной пресс-службе дал и полузащитник Антон Савин, для которого забитый мяч в ворота Виталия Недилько стал дебютным в составе харьковской команды: "Впечатления самые лучшие, принципиальный соперник, который, как и мы, ставит задачу выхода в УПЛ. Первый тайм нам не слишком удался, во втором вышли, успокоились, забили один гол, в конце второй, по моему мнению, это закономерный результат".