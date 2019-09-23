23.09.2019 16:54

Харьковчане поднялись на пьедестал престижного турнира в Италии

Александра Назарова и Максим Никитин заняли третье место на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy 2019



://kharkivoda.gov.ua

В Бергамо состоялись международные соревнования по фигурному катанию на коньках серии «Челленджер» Lombardia Trophy 2019, бронзовые медали на которых в танцах на льду завоевали харьковчане.

В коротком танце харьковский дуэт получил от судей 104.47 б., а в произвольной программе - 68.51 б. В сумме результат 172.98 б. принес Александре и Максиму бронзовые медали нынешнего Lombardia Trophy.

Превзойти результат харьковчан смогли лишь канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (189.36 б.), а также победители турнира - Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.

В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что в 2017 году на этом турнире Александра Назарова и Максим Никитин также заняли третье место.