Харьковчане поднялись на пьедестал престижного турнира в Италии

Александра Назарова и Максим Никитин заняли третье место на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy 2019
В Бергамо состоялись международные соревнования по фигурному катанию на коньках серии «Челленджер» Lombardia Trophy 2019, бронзовые медали на которых в танцах на льду завоевали харьковчане.
В коротком танце харьковский дуэт получил от судей 104.47 б., а в произвольной программе - 68.51 б. В сумме результат 172.98 б. принес Александре и Максиму бронзовые медали нынешнего Lombardia Trophy.
Превзойти результат харьковчан смогли лишь канадцы Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Серенсен (189.36 б.), а также победители турнира - Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри из Италии.
В Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА отмечают, что в 2017 году на этом турнире Александра Назарова и Максим Никитин также заняли третье место.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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