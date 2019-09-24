Ирина Попова – бронзовый призер этапа Кубка мира по маунтинбайку

24.09.2019 08:32

20 и 21 сентября в австрийском Граце состоялся заключительный 6-й этап Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор», третье место на котором заняла харьковчанка.

В квалификации Ирина показала второе время, затем выиграла полуфинальный раунд, а в финальном заезде стала третьей и получила бронзовую медаль. Победительнице Элле Холмегард из Швеции и серебряному призеру - итальянке Гайе Тормене харьковчанка уступила на финише менее, чем полсекунды.

В общем зачете Кубка мира в гонке «элиминатор» по итогам шести этапов подопечная Заслуженного тренера Украины Романа Коробова заняла четвертое место.

Также в рамках австрийского этапа Кубка мира состоялись рейтинговые гонки по велосипедному шорт-треку, где Ирина Попова показала лучший результат, завоевав золотую медаль.

Еще один харьковский велосипедист Виктор Водолага занял на заключительном этапе Кубка мира в гонке «элиминатор» шестое место и 17-е - в общем зачете. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.