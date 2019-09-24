Ирина Попова – бронзовый призер этапа Кубка мира по маунтинбайку

20 и 21 сентября в австрийском Граце состоялся заключительный 6-й этап Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор», третье место на котором заняла харьковчанка.
В общем зачете Кубка мира в гонке «элиминатор» по итогам шести этапов подопечная Заслуженного тренера Украины Романа Коробова заняла четвертое место.
Также в рамках австрийского этапа Кубка мира состоялись рейтинговые гонки по велосипедному шорт-треку, где Ирина Попова показала лучший результат, завоевав золотую медаль.
Еще один харьковский велосипедист Виктор Водолага занял на заключительном этапе Кубка мира в гонке «элиминатор» шестое место и 17-е - в общем зачете. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
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