Главная Новости Спорт Ирина Попова – бронзовый призер этапа Кубка мира по маунтинбайку
24.09.2019  08:32   

Ирина Попова – бронзовый призер этапа Кубка мира по маунтинбайку

20 и 21 сентября в австрийском Граце состоялся заключительный 6-й этап Кубка мира по велоспорту «маунтинбайк» в гонке «элиминатор», третье место на котором заняла харьковчанка.


// ХОГА
В квалификации Ирина показала второе время, затем выиграла полуфинальный раунд, а в финальном заезде стала третьей и получила бронзовую медаль. Победительнице Элле Холмегард из Швеции и серебряному призеру - итальянке Гайе Тормене харьковчанка уступила на финише менее, чем полсекунды.

В общем зачете Кубка мира в гонке «элиминатор» по итогам шести этапов подопечная Заслуженного тренера Украины Романа Коробова заняла четвертое место.

Также в рамках австрийского этапа Кубка мира состоялись рейтинговые гонки по велосипедному шорт-треку, где Ирина Попова показала лучший результат, завоевав золотую медаль.

Еще один харьковский велосипедист Виктор Водолага занял на заключительном этапе Кубка мира в гонке «элиминатор» шестое место и 17-е - в общем зачете. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  велосипед, спорт, харьков
 
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