24 сентября Харьков сразится с Минском, Белфастом и Хельсинки за проведение Суперкубка

На сегодняшнем заседании исполкома УЕФА определится город, принимающий Суперкубок УЕФА 2020/2021.
Об этом сообщает официальный пресс-релиз организации.
На проведение матча претендует харьковский ОСК «Металлист», а его конкурентами являются Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфаст (Северная Ирландия).
Отметим, что на заседании будет присутствовать президент УАФ Андрей Павелко. Также сегодня определится город, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 — на решающий поединок претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия). В то же время проводить финал Лиги Европы хотят Тбилиси и Севилья, а у матча на проведение женского финала ЛЧ лишь один претендент — шведский Готенбург. Напомним, что Украина прежде принимала топовые футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский». А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: