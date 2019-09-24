24.09.2019 11:25

24 сентября Харьков сразится с Минском, Белфастом и Хельсинки за проведение Суперкубка

На сегодняшнем заседании исполкома УЕФА определится город, принимающий Суперкубок УЕФА 2020/2021.



Фото - uefa.com

Об этом сообщает официальный пресс-релиз организации.

На проведение матча претендует харьковский ОСК «Металлист», а его конкурентами являются Минск (Беларусь), Хельсинки (Финляндия) и Белфаст (Северная Ирландия).

Отметим, что на заседании будет присутствовать президент УАФ Андрей Павелко. Также сегодня определится город, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/2021 — на решающий поединок претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия). В то же время проводить финал Лиги Европы хотят Тбилиси и Севилья, а у матча на проведение женского финала ЛЧ лишь один претендент — шведский Готенбург. Напомним, что Украина прежде принимала топовые футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК «Олимпийский». А спустя шесть лет столичная арена приняла финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем».