Харьковчанин завоевал четыре золотые медали на чемпионате Украины по гиревому спорту

Студент Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Вячеслав Шудров завоевал четыре золотые медали на чемпионате Украины по гиревому спорту среди мужчин и юниоров.
Как сообщили в университете, турнир состоялся 19-22 сентября в городе Хмельницком. В соревнованиях приняли участие 190 спортсменов из 18 областей Украины.
Студент 3-го курса Института подготовки кадров для органов юстиции Украины НЮУ получил две золотые медали в упражнениях с гирями весом 32 кг (весовая категория 63 кг), сделав толчок длинным циклом 46 раз, и две золотые медали - в командной эстафете.
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