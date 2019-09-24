Именитая харьковчанка удвоила счет личных побед над испанской теннисисткой

24.09.2019 13:03

Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в третий круг турнира WTA в китайском Ухане

Третья "ракетка" мира харьковчанка Элина Свитолина преодолела второй круг на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $ 2 828 000.

В матче за выход в третий раунд соревнований Свитолина со счетом 7: 5, 6: 2 нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (№26 рейтинга WTA).

Отметим, что два года назад Мугуруса возглавляла рейтинг WTA.

Поэдинок длился 1:00 40 минут.

Соперницы одиннадцатый встречались в очном противостоянии. Счет стал 7: 4 в пользу украинского.

Путевку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (69), которая в свою очередь обыграла представительницу Тайпея Шувей Это (32) - 6: 2, 7: 6 (7: 5).