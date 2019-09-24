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24.09.2019  13:03   

Именитая харьковчанка удвоила счет личных побед над испанской теннисисткой

Свитолина обыграла Мугурусу и вышла в третий круг турнира WTA в китайском Ухане


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Третья "ракетка" мира харьковчанка Элина Свитолина преодолела второй круг на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Ухане (Китай) с призовым фондом $ 2 828 000.

В матче за выход в третий раунд соревнований Свитолина со счетом 7: 5, 6: 2 нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе (№26 рейтинга WTA). 

Отметим, что два года назад Мугуруса возглавляла рейтинг WTA.

Поэдинок длился 1:00 40 минут.

Соперницы одиннадцатый встречались в очном противостоянии. Счет стал 7: 4 в пользу украинского.

Путевку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с россиянкой Светланой Кузнецовой (69), которая в свою очередь обыграла представительницу Тайпея Шувей Это (32) - 6: 2, 7: 6 (7: 5).

 

Источник:   Укринформ
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков, турнир, премьер
 
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