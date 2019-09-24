Главная Новости Спорт После ошеломительных успехов на международных соревнованиях в Харькове определят самых сильных студентов
24.09.2019  16:46   

После ошеломительных успехов на международных соревнованиях в Харькове определят самых сильных студентов

Первый командный турнир по стронгмену «Студенческий богатырь Харькова 2019» состоится 28 сентября на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко.


После ошеломительных успехов на международных соревнованиях в Харькове определят самых сильных студентов

В 13:00 начнется открытие соревнований, а в 13:30 - непосредственно спортивная программа, в которую войдут такие упражнения:

- «Супер-йок» (дистанция - 20 м, коромысло - 150 кг);
- «Лог-лифт» (штанга - 50 кг);
- «Прогулка фермера» (дистанция - 20 м, чемоданы по 60 кг в каждой руке);
- «Тайер Флип» (колеса по 120-150 кг, 6-8 переворотов).

Завершатся соревнования награждением победителей и призеров.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, стронг, харьков, театр, определение
 
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