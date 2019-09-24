После ошеломительных успехов на международных соревнованиях в Харькове определят самых сильных студентов

Первый командный турнир по стронгмену «Студенческий богатырь Харькова 2019» состоится 28 сентября на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
В 13:00 начнется открытие соревнований, а в 13:30 - непосредственно спортивная программа, в которую войдут такие упражнения:
- «Супер-йок» (дистанция - 20 м, коромысло - 150 кг);
- «Лог-лифт» (штанга - 50 кг);
- «Прогулка фермера» (дистанция - 20 м, чемоданы по 60 кг в каждой руке);
- «Тайер Флип» (колеса по 120-150 кг, 6-8 переворотов).
Завершатся соревнования награждением победителей и призеров.
Харьковский метрополитен: по Красной линии прекращено движение (ФОТО, Обновлено)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: